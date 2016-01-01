В нашей стране с 1 июля по 15 августа проводится сельскохозяйственная перепись. Итоги переписи должны отражать состояние сельского хозяйства в стране на июль 2016 года. Последняя перепись проводилась в 2006 году, и её данные во многом потеряли актуальность.

В соответствии с разработанной методикой ряд категорий сельхозпроизводителей будет обследован с применением выборочного метода статистического наблюдения. Например, в посёлках городского типа с числом хозяйств 500 и более – 20 % личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан от общего их числа.

В соответствии с разработанной методикой ряд категорий сельхозпроизводителей будет обследован с применением выборочного метода статистического наблюдения. Например, в посёлках городского типа с числом хозяйств 500 и более – 20 % личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан от общего их числа. В Тернее было выбрано 329 объектов переписи. В их число попали не только личные подсобные хозяйства владельцев, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур и содержат домашний скот, но и те, кто этим вовсе не занимается. В этом и заключается выборочный метод статистического наблюдения.

Например, редактор «ВТ» Юрий Шадрин владеет земельным участком, но хозяйством на нём практически не занимается. Несмотря на это, его земельный участок тоже стал объектом сельхозпереписи.

В Тернее работает один переписчик – Евгения Хоботнева. Опрашивая владельцев подсобных хозяйств, она заносит в переписные листы массу информации – размер земельного участка, количество выращиваемых овощей, размер грядок, на которых эти овощи посажены, количество домашней скотины, если таковая имеется, есть ли покосы, ягодники, плодовые деревья, машины и тракторы и прочие виды техники и так далее.

Иные хозяева относятся к приходу переписчика доброжелательно и охотно делятся с ней информацией, хотя зачастую и удивляются требованиям переписи. Например, зачем измерять размеры грядок?

Другие неохотно отвечают на вопросы переписчика. Ну, а некоторые вообще ведут себя агрессивно и отказываются от переписи. Правда, последних не так много.

Сильно усложняет процесс переписи наличие собак на подворье. Некоторые из них бывают на привязи, но довольно часто собаки бегают по двору непривязанными. Как зайти во двор, если за забором бегают три огромные собаки и злобно тебя облаивают?

А на днях больших размеров сенбернар неожиданно выскочил из-за дома и бросился на Евгению. Только открытый зонтик спас её от укусов. Она с трудом выбралась за калитку, а вышедшая хозяйка оттащила собаку, обругав при этом испуганную Евгению. От переписи владелица собаки отказалась.

И ведь не найдёшь управы на таких злобных собак, так как они находятся во дворе, а не на улице. Хозяева вольны выбирать – привязывать её или нет.

А что делать с бездомными собаками, которых в Тернее развелось довольно много? Сейчас у собак активно идут «свадьбы», и иногда их скапливается вместе до десятка, а то и более. В общей куче и бездомные и домашние. Мимо таких сборищ проходишь с опаской. Особенно боишься за детей. В поселковой администрации отвечают, что ничего поделать с бездомными собаками они не могут, так как убивать их в посёлке нельзя, советуют обратиться в полицию, а там вас отсылают в ту же администрацию.

Перепись будет продолжаться до 15 августа. Евгении предстоит обойти ещё много дворов в Тернее. Поэтому большая просьба к владельцам собак – хотя бы до 15 августа привязывайте своих домашних животных, чтобы можно было войти во двор и пройти к дверям дома. И ещё одно – пожалуйста, ведите себя вежливо. Переписчик делает своё дело, а вам надо просто ответить на её вопросы. Ведь это не трудно.

На фото Евгения Хоботнева, которая может в ближайшее время заглянуть в ваш дом. Будьте знакомы.

Надежда ЛАБЕЦКАЯ

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