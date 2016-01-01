На мой взгляд, нет на свете никого красивей, чем беременная женщина или молодая мама с грудным ребёнком. Внешняя «атрибутика» сочетается здесь с удивительной внутренней красотой женщины-матери. Наверное, об этом вполне объяснимом и то же время необычайном феномене задумывался каждый.

Вот они идут по улице Партизанской, наши героини. Замечено, что молодые мамаши предпочитают выходить на прогулку с детскими колясками не поодиночке, а по двое или даже по трое. Это здорово. Ведь многие хорошо помнят девяностые, когда встретить на улице мать с новорождённым ребёнком можно было крайне редко. Быть может, рано ещё утверждать, что жизнь наша окончательно наладилась, однако такие картинки на дорогах служат наглядным индикатором перемен нашего отношения к пополнению в семействе. Рожать стали больше.

Вот они идут по улице Партизанской, наши героини. Замечено, что молодые мамаши предпочитают выходить на прогулку с детскими колясками не поодиночке, а по двое или даже по трое. Это здорово. Ведь многие хорошо помнят девяностые, когда встретить на улице мать с новорождённым ребёнком можно было крайне редко. Быть может, рано ещё утверждать, что жизнь наша окончательно наладилась, однако такие картинки на дорогах служат наглядным индикатором перемен нашего отношения к пополнению в семействе. Рожать стали больше.



- Варкова Дарина, работаю в Сбербанке, моя дочка – Ева Гаврина. Наш папа Антон Гаврин в данный момент пока нигде не работает… Вы знаете, в Тернее так много детей родилось уже в этом году. Особенно много девочек.

- Насчёт девочек и я полностью согласна. И имён много интересных, – продолжает вторая мама. – Например, недавно, в апреле, родилась Серафима, а в мае – Мая. А среди мальчиков, например, есть Роберт… А меня зовут Валерия Зимина, я зубной врач. Дочка Василиса Повалихина носит фамилию папы, Александра Повалихина – он у нас работает в «Тернейлесе».

- А я сам работаю в «Тернейлесе», – вступает в разговор третий родитель с коляской. Это Илья Валерьевич Какурин. В перерыве между вахтами он старается использовать любую возможность побыть с маленькой дочкой Кирой, чуток разгрузить плотный график мамы – Виктории Алексеевны.

А вот ещё две мамы. Одна из них катит коляску, на которой можно видеть прямо-таки настоящий автомобильный номер с надписью: «МАРК. 25 (регион)» и с российским флажком. В коляске – Марк Костенко. В качестве движущей силы у этой машины мама – Валентина Ходырева, работающая в магазине «Лаперуз».

- А отец нашего семейства, – говорит она, – работает в пожарной части.

- Ну, а у нас… С кого начинать? – смеётся другая мама. Её и сестрёнку в коляске сопровождает на велосипеде старшая дочь. Сашеньке Тихоновой уже восемь лет, закончила первый класс.

- Как учишься?

- Хорошо, – бодро отвечает юная велосипедистка.

Мама девочек Татьяна Алексеевна Тихонова работает в структуре МВД, а папа, как она выразилась, «на вольных хлебах», работать умеет. Новорождённая Алёна носит папину фамилию – Нечаева.

- Каковы планы на будущее? Будем рожать ещё? – спрашиваю я. Отвечают мамы в один голос:

- Пока сделаем перерыв. А там посмотрим.

Юрий ШАДРИН

Фото автора Эти два снимка на Партизанской я сделал с интервалом в пять минут и в сто метров. На первом снимке сразу три молодых родителя. Прошу их представиться.- Варкова Дарина, работаю в Сбербанке, моя дочка – Ева Гаврина. Наш папа Антон Гаврин в данный момент пока нигде не работает… Вы знаете, в Тернее так много детей родилось уже в этом году. Особенно много девочек.- Насчёт девочек и я полностью согласна. И имён много интересных, – продолжает вторая мама. – Например, недавно, в апреле, родилась Серафима, а в мае – Мая. А среди мальчиков, например, есть Роберт… А меня зовут Валерия Зимина, я зубной врач. Дочка Василиса Повалихина носит фамилию папы, Александра Повалихина – он у нас работает в «Тернейлесе».- А я сам работаю в «Тернейлесе», – вступает в разговор третий родитель с коляской. Это Илья Валерьевич Какурин. В перерыве между вахтами он старается использовать любую возможность побыть с маленькой дочкой Кирой, чуток разгрузить плотный график мамы – Виктории Алексеевны.А вот ещё две мамы. Одна из них катит коляску, на которой можно видеть прямо-таки настоящий автомобильный номер с надписью: «МАРК. 25 (регион)» и с российским флажком. В коляске – Марк Костенко. В качестве движущей силы у этой машины мама – Валентина Ходырева, работающая в магазине «Лаперуз».- А отец нашего семейства, – говорит она, – работает в пожарной части.- Ну, а у нас… С кого начинать? – смеётся другая мама. Её и сестрёнку в коляске сопровождает на велосипеде старшая дочь. Сашеньке Тихоновой уже восемь лет, закончила первый класс.- Как учишься?- Хорошо, – бодро отвечает юная велосипедистка.Мама девочек Татьяна Алексеевна Тихонова работает в структуре МВД, а папа, как она выразилась, «на вольных хлебах», работать умеет. Новорождённая Алёна носит папину фамилию – Нечаева.- Каковы планы на будущее? Будем рожать ещё? – спрашиваю я. Отвечают мамы в один голос:- Пока сделаем перерыв. А там посмотрим.