Село в порядке – страна в достатке / 0 Рейтинг:/ 0

В нашей стране с 1 июля по 15 августа проводится сельскохозяйственная перепись. Итоги переписи должны отражать состояние сельского хозяйства в стране на июль 2016 года. Последняя перепись проводилась в 2006 году, и её данные во многом потеряли актуальность.

В соответствии с разработанной методикой ряд категорий сельхозпроизводителей будет обследован с применением выборочного метода статистического наблюдения. Например, в посёлках городского типа с числом хозяйств 500 и более – 20 % личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан от общего их числа.

В соответствии с разработанной методикой ряд категорий сельхозпроизводителей будет обследован с применением выборочного метода статистического наблюдения. Например, в посёлках городского типа с числом хозяйств 500 и более – 20 % личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан от общего их числа. Быть молодой мамой – это всегда модно, красиво и престижно / 0 Рейтинг:/ 0

На мой взгляд, нет на свете никого красивей, чем беременная женщина или молодая мама с грудным ребёнком. Внешняя «атрибутика» сочетается здесь с удивительной внутренней красотой женщины-матери. Наверное, об этом вполне объяснимом и то же время необычайном феномене задумывался каждый.

Вот они идут по улице Партизанской, наши героини. Замечено, что молодые мамаши предпочитают выходить на прогулку с детскими колясками не поодиночке, а по двое или даже по трое. Это здорово. Ведь многие хорошо помнят девяностые, когда встретить на улице мать с новорождённым ребёнком можно было крайне редко. Быть может, рано ещё утверждать, что жизнь наша окончательно наладилась, однако такие картинки на дорогах служат наглядным индикатором перемен нашего отношения к пополнению в семействе. Рожать стали больше.

Вот они идут по улице Партизанской, наши героини. Замечено, что молодые мамаши предпочитают выходить на прогулку с детскими колясками не поодиночке, а по двое или даже по трое. Это здорово. Ведь многие хорошо помнят девяностые, когда встретить на улице мать с новорождённым ребёнком можно было крайне редко. Быть может, рано ещё утверждать, что жизнь наша окончательно наладилась, однако такие картинки на дорогах служат наглядным индикатором перемен нашего отношения к пополнению в семействе. Рожать стали больше.

Терней далеко, но интернет-связь с ним у ОТВ-Прим отличная! / 0 Рейтинг:/ 0

В рамках третьего Дальневосточного МедиаСаммита «Роль региональных СМИ в развитии региона», проходившего с 9 по 10 июня в ДВФУ на острове Русский, 10 июня жители Приморского края увидели онлайн-трансляцию «Прямая линия» встречи главы региона Владимира Миклушевского с журналистами и общественностью в эфире Общественного телевидения Приморья (ОТВ) и на сайте администрации Приморского края.

В ходе «Прямой линии», кроме вопросов, которые задавали журналисты, сидящие в зале, жители края также имели возможность лично задавать вопросы губернатору с помощью высокоскоростной связи Интернет, соединившей студию и несколько населённых пунктов края.

Вот и наш район был подключён к студии, где проходила «Прямая линия». Подключение это произвели и в здании Тернейского МФЦ.

В ходе «Прямой линии», кроме вопросов, которые задавали журналисты, сидящие в зале, жители края также имели возможность лично задавать вопросы губернатору с помощью высокоскоростной связи Интернет, соединившей студию и несколько населённых пунктов края.Вот и наш район был подключён к студии, где проходила «Прямая линия». Подключение это произвели и в здании Тернейского МФЦ.

Решение проблемы нашли сами / 0 Рейтинг:/ 0

В конце прошлой недели в редакции раздался звонок – звонил житель улицы Строительной в Тернее. Он взволнованно сообщил, что кто-то снимает пешеходный мостик через ручей, которым пользуются все пешеходы. На машине по нему не проедешь, слишком узкий.

Этот неказистый мост поставили, когда прежний снесло наводнением 2013 года. Вот уж три года стоит, а тут на тебе, убирают. А переходить ручей где?

Этот неказистый мост поставили, когда прежний снесло наводнением 2013 года. Вот уж три года стоит, а тут на тебе, убирают. А переходить ручей где?

Каким будет наш парк, зависит от нас / 0 Рейтинг:/ 0

В последние дни мая многие тернейцы заметили оживление в нашем поселковом парке. Кто-то спиливал старые, а иногда и сломанные ветки деревьев, кто-то занимался посадками кустарника.

А в пятницу 28 мая взрослые и дети покрасили и подновили детскую площадку. Старые оборванные качели запланировали заменить на новые.

Это оживление началось после совещания в районной администрации, на которое были приглашены не только административные работники посёлка и представители организаций, но и общественность, члены молодёжного клуба «Урагус», Общества сохранения диких животных (WCS) – все те, кто хочет, чтобы Терней стал краше. А парк – это визитная карточка посёлка.

А в пятницу 28 мая взрослые и дети покрасили и подновили детскую площадку. Старые оборванные качели запланировали заменить на новые.Это оживление началось после совещания в районной администрации, на которое были приглашены не только административные работники посёлка и представители организаций, но и общественность, члены молодёжного клуба «Урагус», Общества сохранения диких животных (WCS) – все те, кто хочет, чтобы Терней стал краше. А парк – это визитная карточка посёлка. Кедры, которым дают имена / 0 Рейтинг:/ 0

Воскресный день выдался солнечным и тёплым. С утра во двор заповедника потянулись школьники с вёдрами, лопатами и рюкзаками за плечами. Собирались у здания информационного центра, где ребят уже поджидала Галина Дмитриевна Максимова, руководитель клуба «Урагус». Рядом стояли вёдра и кастрюли, в которых были саженцы кедров.

Уже второй десяток лет урагусовцы занимаются посадкой кедров. В этом году акция «Расти лес до небес» совпала с международным Днём биологического разнообразия, который отмечается 22 мая.

Уже второй десяток лет урагусовцы занимаются посадкой кедров. В этом году акция «Расти лес до небес» совпала с международным Днём биологического разнообразия, который отмечается 22 мая. Опытная таёжница и неутомимый исследователь / 0 Рейтинг:/ 0

Более тридцати лет проработала в заповедной тайге лесовод Инна Алексеевна Флягина. Многие хорошознали и помнят её в родном Сихотэ-Алинском заповеднике и в Тернее, а её научныеисследования,сосредоточенные, в первую очередь, на изучениикедровых лесов Сихотэ-Алиня,на «хлебном» дереве нашей тайги – кедре, известны и за пределами нашего региона.

За это времяпод её руководством была выполнена колоссальная работа по созданию единой системы постоянных пробных площадей, на которых велись наблюдения за динамикой растительности, продолжающиеся до настоящего времени, проведена классификация лесов заповедника, разработаны способы восстановления кедровников и обоснованы методы их охраны.



За это времяпод её руководством была выполнена колоссальная работа по созданию единой системы постоянных пробных площадей, на которых велись наблюдения за динамикой растительности, продолжающиеся до настоящего времени, проведена классификация лесов заповедника, разработаны способы восстановления кедровников и обоснованы методы их охраны. Мечты сбываются / 0 Рейтинг:/ 0

Вот-вот закончатся занятия в школе, наступит лето и… пора задуматься о летнем отдыхе. Кто куда, а вот две тернейские девчонки, Янина Пекарь и Настя Горшкова, уже знают, куда они поедут в июне – в Артек.

Сбылась мечта Янины, ведь попасть в Артек она хотела давно. Настя и Янина заслужили эту поездку своими трудами. Настя за работу «Качество воды в источниках посёлка Терней», получившую первое место на конференции «Человек и биосфера» во Владивостоке в марте этого года, а Янина за работу «Анализ данных по восточноазиатской мыши, полученных с фотоловушки в урочище Абрек Сихотэ-Алинского заповедника». За эту работу она получила диплом победителя во всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды, состоявшемся 14 марта в Москве.



Сбылась мечта Янины, ведь попасть в Артек она хотела давно. Настя и Янина заслужили эту поездку своими трудами. Настя за работу «Качество воды в источниках посёлка Терней», получившую первое место на конференции «Человек и биосфера» во Владивостоке в марте этого года, а Янина за работу «Анализ данных по восточноазиатской мыши, полученных с фотоловушки в урочище Абрек Сихотэ-Алинского заповедника». За эту работу она получила диплом победителя во всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды, состоявшемся 14 марта в Москве. Первая «Тернейская весна» / 0 Рейтинг:/ 0

Нельзя представить жизнь без музыки и танца, без праздника, который дарит нам искусство. Без этого всё становится каким-то серым, обыденным, без этого тускнеют краски жизни. Наверное, многие согласятся, что хороший концерт артистов художественной самодеятельности способен не только изгнать тоску, но и зарядить позитивом, хорошим настроением.

В районном Центре народного творчества по итогам двух отборочных туров районного детского фестиваля состоялся гала-концерт «Тернейская весна-2016». Этот фестиваль проводился впервые, в этом году он состоялся вместо «Рождественской звезды», которая традиционно проходила в райцентре в феврале на протяжении пятнадцати лет. Этот год стал исключением, поскольку из-за простудных заболеваний в Пластунской школе был объявлен карантин, и многие дети просто не смогли подготовиться к фестивалю. Чтобы не ломать традицию, организаторы решили-таки провести фестиваль, но уже не зимой, а весной, и назвать его «Тернейская весна-2016». Первый отборочный тур проходил 23 апреля в Пластуне, второй отборочный тур – 30 апреля в райцентре.



В районном Центре народного творчества по итогам двух отборочных туров районного детского фестиваля состоялся гала-концерт «Тернейская весна-2016». Этот фестиваль проводился впервые, в этом году он состоялся вместо «Рождественской звезды», которая традиционно проходила в райцентре в феврале на протяжении пятнадцати лет. Этот год стал исключением, поскольку из-за простудных заболеваний в Пластунской школе был объявлен карантин, и многие дети просто не смогли подготовиться к фестивалю. Чтобы не ломать традицию, организаторы решили-таки провести фестиваль, но уже не зимой, а весной, и назвать его «Тернейская весна-2016». Первый отборочный тур проходил 23 апреля в Пластуне, второй отборочный тур – 30 апреля в райцентре. Игорь Шпиленок – фотограф-натуралист / 0 Рейтинг:/ 0

В последние дни в приморском пространстве Фейсбука стали мелькать посты с фотографиями Игоря Шпиленка, известного фотографа-натуралиста. Это живая легенда в фотоискусстве. Сначала он отметился в национальном парке «Земля леопарда» и в заповеднике «Кедровая падь», затем – в Лазовском заповеднике. Его путь явно лежал на север Приморья. И я подумала, что наверняка скоро он появится у нас в Тернее, чтобы посетить Сихотэ-Алинский заповедник.

И вот 6 мая Игорь Шпиленок прочитал лекцию и продемонстрировал много своих фотографий о путешествиях коллективу нашего заповедника и всем желающим. Конференц-зал заповедника был полон.



В последние дни в приморском пространстве Фейсбука стали мелькать посты с фотографиями Игоря Шпиленка, известного фотографа-натуралиста. Это живая легенда в фотоискусстве. Сначала он отметился в национальном парке «Земля леопарда» и в заповеднике «Кедровая падь», затем – в Лазовском заповеднике. Его путь явно лежал на север Приморья. И я подумала, что наверняка скоро он появится у нас в Тернее, чтобы посетить Сихотэ-Алинский заповедник.И вот 6 мая Игорь Шпиленок прочитал лекцию и продемонстрировал много своих фотографий о путешествиях коллективу нашего заповедника и всем желающим. Конференц-зал заповедника был полон. Самая первая радуга в апреле / 1 Рейтинг:/ 1

Ближе к вечеру в тёплый субботний денёк 23 апреля жители Тернея наблюдали первую весеннюю радугу и необычные красивые облака.

Всё началось с дождичка из набежавших серых грозовых туч. Тучи, из которых сыпался дождь, быстро уходили в сторону моря, а проглянвушее низкое закатное солнце светило сквозь капельки дождя. Именно при таких косых лучах солнца часто возникает радуга. Ближе к вечеру в тёплый субботний денёк 23 апреля жители Тернея наблюдали первую весеннюю радугу и необычные красивые облака.Всё началось с дождичка из набежавших серых грозовых туч. Тучи, из которых сыпался дождь, быстро уходили в сторону моря, а проглянвушее низкое закатное солнце светило сквозь капельки дождя. Именно при таких косых лучах солнца часто возникает радуга. Пришла весна – пора наводить порядок / 0 Рейтинг:/ 0

В конце прошлой недели, когда после нескольких дней непогоды наконец-то выглянуло солнышко и потеплело, в Тернее замелькали на улицах люди с граблями, мётлами, лопатами – наступило время весенней приборки посёлка.

В заповеднике, кроме уборки мусора, занялись посадками. Рядом с деревьями вдоль ограды сотрудники высаживали кусты рододендрона. Работы хватало и на хоздворе. Почему-то убрали с лужайки около информационного центра макет земного шара, который простоял здесь, наверное, год. Жители посёлка уже привыкли к нему – шарик явно украшал местность. Говорят, что его увезли на сопку, где находится офис WSC. Но я успела сделать, пожалуй, последний кадр этого шарика на прежнем месте. На его фоне – работающая Лариса Попок.

В заповеднике, кроме уборки мусора, занялись посадками. Рядом с деревьями вдоль ограды сотрудники высаживали кусты рододендрона. Работы хватало и на хоздворе. Почему-то убрали с лужайки около информационного центра макет земного шара, который простоял здесь, наверное, год. Жители посёлка уже привыкли к нему – шарик явно украшал местность. Говорят, что его увезли на сопку, где находится офис WSC. Но я успела сделать, пожалуй, последний кадр этого шарика на прежнем месте. На его фоне – работающая Лариса Попок. Наши лебединые озёра – лишь транзитные / 0 Рейтинг:/ 0

«Восторги от созерцания природы выше, чем от искусства» (Пётр Чайковский).

Лебеди – гордые и грациозные птицы – недаром выступают символом красоты и чистоты, потому как вызывают у человека самые светлые чувства. Благодаря этому они не раз становились объектом для создания литературных и музыкальных произведений. Одно из самых известных, пожалуй, – «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского.



«Восторги от созерцания природы выше, чем от искусства» (Пётр Чайковский).Лебеди – гордые и грациозные птицы – недаром выступают символом красоты и чистоты, потому как вызывают у человека самые светлые чувства. Благодаря этому они не раз становились объектом для создания литературных и музыкальных произведений. Одно из самых известных, пожалуй, – «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. Коровьи заботы / 0 Рейтинг:/ 0

На дворе апрель, кое-где уже пробивается зелёная травка. И ничего, что ещё временами идёт снег. Он быстро тает, и весенние события набирают свою силу.

Вот и у тернейских коров наступил новый сезон – пришла пора менять зимние стойла на просторные поля Левого Тернея. Пока травки маловато, они жуют молодые веточки ив. Если нерадивые водители автотранспорта не закрывают за собой шлагбаум, коровы, уловив этот момент, возвращаются через мост в посёлок.

Вот и у тернейских коров наступил новый сезон – пришла пора менять зимние стойла на просторные поля Левого Тернея. Пока травки маловато, они жуют молодые веточки ив. Если нерадивые водители автотранспорта не закрывают за собой шлагбаум, коровы, уловив этот момент, возвращаются через мост в посёлок. «А я не знал, что я расту» / 0 Рейтинг:/ 0

В прошедшую пятницу в Тернейской школе прошёл праздник, посвящённый 110-летию со дня рождения детского поэта Агнии Барто. В шумном и многолюдном концерте приняли участие школьники всех начальных классов.

Агния Барто – одна из самых любимых детских писательниц. Она родилась в Москве 17 февраля 1906 года. В детстве мечтала стать балериной, а полюбилась миллионам читателей своими простыми стихами, которые очень легко запоминаются: «Зайку бросила хозяйка – /Под дождём остался зайка./Со скамейки слезть не мог,/Весь до ниточки промок». А ещё – «Мы с Тамарой», «Любочка», «Болтунья», «Снегирь», «Буква Р», «Помощница»… Можно долго перечислять любимые детские стихи Агнии Барто.

Агния Барто – одна из самых любимых детских писательниц. Она родилась в Москве 17 февраля 1906 года. В детстве мечтала стать балериной, а полюбилась миллионам читателей своими простыми стихами, которые очень легко запоминаются: «Зайку бросила хозяйка – /Под дождём остался зайка./Со скамейки слезть не мог,/Весь до ниточки промок». А ещё – «Мы с Тамарой», «Любочка», «Болтунья», «Снегирь», «Буква Р», «Помощница»… Можно долго перечислять любимые детские стихи Агнии Барто. «Самый любимый сказочник!» / 0 Рейтинг:/ 0

Ребятишки из подготовительной группы № 9 «Ручеёк» детского сада «Лесная сказка» посетили Пластунскую библиотеку, где прошла литературная викторина «В гостях у писателя Корнея Чуковского», приуроченная к «Книжкиной неделе».

За день до викторины, детям дано было задание раскрасить картинки с изображением сказочных героев из произведений Чуковского и вспомнить их.

Викторина сопровождалась показом слайдов. Дети с большим удовольствием участвовали в викторине. Отлично справлялись с заданиями, угадывая героев сказок. Я испытывала гордость за внука и его друзей. Дети оказались очень осведомлены и с лёгкостью отгадывали загадки.

Такая вот экскурсия! / 0 Рейтинг:/ 0

Рано утром я, как обычно, привела ребёнка в детский сад. Воспитатель нашей группы № 9 Людмила Сергеевна Гридина с торжественным видом объявила, что сегодня мой сын и ещё несколько ребят из группы будут экскурсоводами (дома мой ребёнок об этом ничего не говорил, и это было для меня большим сюрпризом), так как в садике в этот день проходит День открытых дверей.

Ночной пожар / 0 Рейтинг:/ 0

«Ночной пожар выявил лучшие качества людей», – говорит глава Единкинского сельского поселения Елена Полищук.

В три часа ночи с 26 на 27 февраля в Перетычихе загорелся детский садик. В тушении пожара приняли участие жители села. Несмотря на отсутствие пожарной техники, пожар был быстро локализован силами жителей.

Глава села Елена Владимировна Полищук выражает огромную благодарность всем, кто тушил пожар. В селе есть добровольная пожарная дружина, все её члены приняли участие в тушении пожара.

В три часа ночи с 26 на 27 февраля в Перетычихе загорелся детский садик. В тушении пожара приняли участие жители села. Несмотря на отсутствие пожарной техники, пожар был быстро локализован силами жителей.Глава села Елена Владимировна Полищук выражает огромную благодарность всем, кто тушил пожар. В селе есть добровольная пожарная дружина, все её члены приняли участие в тушении пожара. "Бессмертный полк" – в сердце каждого из нас / 0 Рейтинг:/ 0

Дорогие жители Тернейского района!

Не так уж много времени остаётся до празднования очередной, 71-й годовщины Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

Напоминаем вам, что в нашем Тернейском районе продолжается акция "Бессмертный полк". Наверняка ваши родные воевали на фронте, трудились во имя Победы в тылу – все они прошли трудные испытания на верность Родине. Давайте будем помнить и чтить их память.

Все они должны пройти вместе с нами в одном ряду на параде в честь Великой Победы над фашистской Германией. Мы ждём фотографии, а ещё лучше – и рассказы о ваших родных. Фото можно принести в администрацию того поселения, где вы проживаете. А жители Тернея могут приносить документы в Центральную районную библиотеку, расположенную по адресу: пос. Терней, ул. Партизанская, 54. Отдавать документы необходимо директору библиотеки Марии Викторовне Грибовой. Мы отсканируем фотографию, которую вы принесёте, и обязательно вернём вам.

Призываем всех земляков отдать дань памяти нашим замечательным дедам и прадедам!

Администрация и Дума Тернейского муниципального района, районный Совет ветеранов

Не так уж много времени остаётся до празднования очередной, 71-й годовщины Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.Напоминаем вам, что в нашем Тернейском районе продолжается акция "Бессмертный полк". Наверняка ваши родные воевали на фронте, трудились во имя Победы в тылу – все они прошли трудные испытания на верность Родине. Давайте будем помнить и чтить их память.Все они должны пройти вместе с нами в одном ряду на параде в честь Великой Победы над фашистской Германией. Мы ждём фотографии, а ещё лучше – и рассказы о ваших родных. Фото можно принести в администрацию того поселения, где вы проживаете. А жители Тернея могут приносить документы в Центральную районную библиотеку, расположенную по адресу: пос. Терней, ул. Партизанская, 54. Отдавать документы необходимо директору библиотеки Марии Викторовне Грибовой. Мы отсканируем фотографию, которую вы принесёте, и обязательно вернём вам.Призываем всех земляков отдать дань памяти нашим замечательным дедам и прадедам! Путешествие по неизведанным планетам / 0 Рейтинг:/ 0

В прошлую субботу в конференц-зале Сихотэ-Алинского заповедника прошла VI районная конференция исследовательских и практических проектов в области краеведения, охраны окружающей среды и социально значимых проектов молодёжи «Мы – настоящее и будущее Земли».

В работе конференции приняли участие 32 школьника из Пластуна и Тернея. Они зачитали 21 доклад. Ещё одна работа из Амгу «Эколого-ландшафтное исследование и разработка по восстановлению территории ключа Холодного» Анастасии Шведенко (11 класс) была представлена заочно.

В состав жюри вошли научные сотрудники заповедника Михаил Николаевич Громыко и Елена Викторовна Потиха, сотрудник ТИНРО Игорь Захарович Парпура, корреспондент «ВТ» Надежда Ивановна Лабецкая. Возглавил жюри действительный член Русского Географического общества и Общества изучения Амурского края Иван Николаевич Егорчев.

В работе конференции приняли участие 32 школьника из Пластуна и Тернея. Они зачитали 21 доклад. Ещё одна работа из Амгу «Эколого-ландшафтное исследование и разработка по восстановлению территории ключа Холодного» Анастасии Шведенко (11 класс) была представлена заочно.В состав жюри вошли научные сотрудники заповедника Михаил Николаевич Громыко и Елена Викторовна Потиха, сотрудник ТИНРО Игорь Захарович Парпура, корреспондент «ВТ» Надежда Ивановна Лабецкая. Возглавил жюри действительный член Русского Географического общества и Общества изучения Амурского края Иван Николаевич Егорчев.